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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102389 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117831 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138212 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143882 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181715 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156869 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143034 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Непогода в Мьянме: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 9566 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В результате наводнений и оползней на севере Мьянмы погибли по меньшей мере 11 человек, разрушено около 70 домов. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Floodlist, передает УНН.

Сходу оползней предшествовали сильные дожди. Река Ую вышла из берегов. Трагедия произошла в поселке Хпакант района Мохниин в штате Качин. Травмы получили шесть человек.

Департамент метеорологии и гидрологии страны сообщил, что столица штата Миткина, расположенная примерно в 110 км к востоку от Апанты, зафиксировала 80 мм дождей за 24 часа до 22 июня 2018 года.

Как сообщал УНН, Индию снова накрыли проливные дожди. От наводнений уже погибли два человека, пять получили ранения. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода не прекратится, поэтому можно ожидать увеличения количества погибших. По состоянию на сейчас эвакуировано более 1 млн человек.

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