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25 березня, 15:09 • 108039 перегляди

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Негода у М’янмі: є загиблі

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КИЇВ. 26 червня. УНН. В результаті повеней і зсувів на півночі М'янми загинули щонайменше 11 осіб, зруйновано близько 70 будинків. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Floodlist, передає УНН.

Сходу обвалів передували сильні дощі. Річка Ую вийшла із берегів. Трагедія сталася в селищі Хпакант району Мохніін в штаті Качин. Травми отримали шестеро людей.

Департамент метеорології та гідрології країни повідомив, що столиця штату Міткіна, розташована приблизно в 110 км на схід від Апанти, зафіксувала 80 мм дощів за 24 години до 22 червня 2018 року.

Як повідомляв УНН, Індію знову накрили проливні дощі. Від повеней уже загинули дві людини, п'ять отримали поранення. За прогнозами синоптиків у найближчий час негода не припинеться, тому можна очікувати збільшення кількості загиблих. Станом на зараз евакуювано понад 1 млн чоловік.

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