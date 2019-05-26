Непогода на Западе Украины: подтоплений жилых домов нет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. На Закарпатье и Прикарпатье, по состоянию на 18 часов 26 мая, подтоплений жилых домов нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Ивано-Франковская область: а настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 19 дворов в 4 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоривци) и Надворнянский район (с. Пнив)", - говорится в сообщении.
Отмечается, уровень воды постепенно спадает.
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С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтоплены участки дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 778 м3 воды.
26 мая для откачки воды и оказания помощи населению в г. Калуш от ГСЧС привлечено 8 чел. л/с, 2 мотопомпы и 2 ед. техники.
В Закарпатской области, в настоящее время, подтоплений жилых домов и дворов нет. Остаются подтопленными 80 подвальных помещений жилых домов, 435 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ. Уровень воды постепенно спадает.
С начала работ подразделениями ГСЧС совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачан 32 тыс. 80 м3 воды.
В течение 26 мая подразделения ДСНС для откачки воды не привлекались.
Напомним, для ликвидации последствий паводка, от которого пострадала Закарпатская область, по предварительным подсчетам, потребуется около 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей, дамб.