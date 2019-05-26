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Негода на Заході України: підтоплень житлових будинків немає

Негода на Заході України: підтоплень житлових будинків немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. На Закарпатті та Прикарпатті, станом на 18 годину 26 травня, підтоплень житлових будинків немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“Івано-Франківська область:а даний час підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 19 дворогосподарств в 4 населених пунктах області, а саме: Калушський район (м. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район (с. Топорівці) та Надвірнянський район (с. Пнів)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, рівень води поступово спадає.

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З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 138 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (зних 12 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 34 тис. 778 м3 води.

26 травня для відкачування води та надання допомоги населенню у м. Калуш від ДСНС залучено 8 чол. о/с, 2 мотопомпи та 2 од. техніки.

У Закарпатській області, на даний час, підтоплень житлових будинків та дворогосподарств немає. Залишаються підтопленими 80 підвальних приміщень житлових будинків, 435 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ. Рівень води поступово спадає.

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 25 виїздів для надання допомоги населенню, відкачано 32 тис. 80 м3 води.
Протягом 26 травня підрозділи ДСНС для відкачування води не залучались.

Нагадаємо, для ліквідації наслідків паводку, від якого постраждала Закарпатська область, за попередніми підрахунками, потрібно близько 100 млн грн на відновлення пошкоджених гідротехнічних споруд, насипів, дамб.

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