Через дощі на Житомирщині затопило двори та автодорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Житомирській області через сильні дощі та підйому рівня ґрунтових вод на території області затопило приватні домоволодіння та автодорогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Житомирській області.
“Внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу та підйому рівня ґрунтових вод упродовж останньої доби на території області зареєстровано 6 випадків підтоплення приватних домоволодінь та автодороги”, — йдеться у повідомленні.
В селі Піщів Новоград-Волинського району рятувальники відкачали близько 360 куб. м води з будівель та присадибних ділянок 4 приватних домоволодінь.
Олевські рятувальники відкачали 860 куб. м води з приватної присадибної ділянки в с. Покровське Олевського району та ще 620 куб. м води із затопленої автодороги поблизу смт Білокоровичі того ж району.
Нагадаємо, внаслідок негоди на території Закарпаття і Прикарпаття залишаються підтопленими 180 дворогосподарств, пошкоджено 98 автомобільних мостів і пішохідних мостових переходів, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг.