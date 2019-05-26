Из-за дождей в Житомирской области затопило дворы и автодорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Житомирской области из-за сильных дождей и подъема уровня грунтовых вод на территории области затопило частные домовладения и автодорогу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Житомирской области.
"В результате интенсивных осадков в виде дождя и подъема уровня грунтовых вод в течение последних суток на территории области зарегистрировано 6 случаев подтопления частных домовладений и автодороги", - говорится в сообщении.
В селе Пищов Новоград-Волынского района спасатели откачали около 360 куб. м воды из зданий и приусадебных участков 4 частных домовладений.
Олевский спасатели откачали 860 куб. м воды из частного приусадебного участка в с. Покровское Олевского района и еще 620 куб. м воды из затопленной автодороги вблизи пгт Белокоровичи того же района.
Напомним, в результате непогоды на территории Закарпатья и Прикарпатья остаются подтопленными 180 дворов, повреждено 98 автомобильных мостов и пешеходных мостовых переходов, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог.