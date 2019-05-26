Из-за дождей в Житомирской области затопило дворы и автодорогу

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 385 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 28533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50015 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66692 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117830 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110436 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136926 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144493 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130057 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130135 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Из-за дождей в Житомирской области затопило дворы и автодорогу

Из-за дождей в Житомирской области затопило дворы и автодорогу

Киев  •  УНН

 • 15990 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Житомирской области из-за сильных дождей и подъема уровня грунтовых вод на территории области затопило частные домовладения и автодорогу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Житомирской области.

"В результате интенсивных осадков в виде дождя и подъема уровня грунтовых вод в течение последних суток на территории области зарегистрировано 6 случаев подтопления частных домовладений и автодороги", - говорится в сообщении.

В селе Пищов Новоград-Волынского района спасатели откачали около 360 куб. м воды из зданий и приусадебных участков 4 частных домовладений.

Олевский спасатели откачали 860 куб. м воды из частного приусадебного участка в с. Покровское Олевского района и еще 620 куб. м воды из затопленной автодороги вблизи пгт Белокоровичи того же района.

Напомним, в результате непогоды на территории Закарпатья и Прикарпатья остаются подтопленными 180 дворов, повреждено 98 автомобильных мостов и пешеходных мостовых переходов, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог.

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