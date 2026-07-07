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Техника

Нефть WTI упала ниже $69, а Brent - до $72 за баррель

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Цены на нефть снижаются из-за решения Саудовской Аравии снизить цены и увеличения квот ОПЕК+. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение до $60 за баррель.

Нефть WTI упала ниже $69, а Brent - до $72 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений по поводу избытка предложения после решения Саудовской Аравии снизить цены на свою нефть и увеличения квот на добычу странами ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже 69 долларов за баррель, тогда как Brent торгуется вблизи 72 долларов за баррель.

Государственная компания Saudi Aramco снизила цену на сорт Arab Light для азиатских покупателей на 11 долларов за баррель - до уровня 1,50 доллара ниже регионального эталона. Как отмечает Bloomberg, в последний раз столь значительные скидки компания вводила во время ценовых войн в 2020 и 2015 годах.

Рынок ожидает избытка предложения

Снижение цен произошло после решения стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, увеличить квоты на добычу нефти в следующем месяце, что усилило ожидания роста мирового предложения.

У нас целевая цена на нефть в 60 долларов в течение следующего месяца. Объявленные Саудовской Аравией снижения цен обычно отражают изменения рыночных цен

- заявил генеральный директор Infrastructure Capital Management Джей Гетфилд.

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Bloomberg отмечает, что цены на нефть также находятся под давлением из-за частичного восстановления судоходства через Ормузский пролив и ослабления опасений по поводу перебоев с поставками после временного снижения напряженности на Ближнем Востоке. Ведущие банки, в частности Goldman Sachs и Morgan Stanley, уже предупреждают о риске возвращения глобального избытка нефти на рынке.

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Степан Гафтко

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