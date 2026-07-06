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Нефть подешевела после решения ОПЕК+ увеличить добычу

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Мировые цены на нефть снизились после решения ОПЕК+ увеличить добычу. Фьючерсы на WTI потеряли 0,4% до 68,36 доллара за баррель.

Нефть подешевела после решения ОПЕК+ увеличить добычу
Фото: Bloomberg

Мировые цены на нефть в начале торгов снизились после того, как страны ОПЕК+ договорились об очередном увеличении добычи, а поставки через Ормузский пролив остались стабильными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряли 0,4% и торговались на уровне 68,36 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,4%, а доллар оставался почти неизменным по отношению к основным мировым валютам.

Инвесторы ждут новых сигналов

По данным Bloomberg, рынки входят во вторую половину года с осторожностью, оценивая последствия войны между Ираном и Израилем, а также перспективы роста мировой экономики и развития технологий искусственного интеллекта.

На этой неделе инвесторы также будут следить за аукционами государственных облигаций США и протоколом июньского заседания Федеральной резервной системы, которые могут дать новые сигналы относительно дальнейшей монетарной политики.

ОПЕК+ одобрит очередное увеличение добычи нефти 05.07.26, 19:37 • 3198 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира