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Нефть подорожала в преддверии торговой встречи США и Китая

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Цены на нефть немного выросли после роста на 3% на фоне признаков смягчения торговой напряженности между США и Китаем. Великобритания объявила о торговом соглашении со Штатами.

Нефть подорожала в преддверии торговой встречи США и Китая

Цены на нефть немного выросли в пятницу после роста примерно на 3% в предыдущую сессию, на фоне того, как торговая напряженность между крупнейшими потребителями нефти США и Китаем показала признаки смягчения, а Великобритания объявила о "прорывном" торговом соглашении с Соединенными Штатами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нефть марки Brent выросла на 23 цента, или 0,37%, до $63,07 за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 21 цент, или 0,35%, до $60,12 за баррель за 05:07 по Гринвичу (07:07 по Киеву). В четверг оба контракта выросли почти на 3%.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент встретится с главным экономическим чиновником Китая вице-премьером Хэ Лифэном в Швейцарии, чтобы поработать над решением торговых споров, которые угрожают росту потребления сырой нефти.

"Если обе стороны назначат дату начала официальных торговых переговоров и согласятся снизить свои текущие высокие пошлины друг против друга, пока переговоры продолжаются, рынки получат передышку, и нефть может вырасти еще на 2-3 доллара за баррель", - сказала Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Ins.

Китайский экспорт в апреле вырос быстрее, чем ожидалось, в то время как импорт сократил свое падение, показали таможенные данные в пятницу, что принесло Пекину некоторое облегчение перед ледокольными таможенными переговорами с США в эти выходные.

Отдельно президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили, что Великобритания согласилась снизить пошлины на импорт из США с 5,1% до 1,8%. США снизили пошлины на британские автомобили, но оставили 10% пошлины на большинство других товаров.

"Любые новые торговые соглашения США после соглашения с Великобританией с другими крупными торговыми партнерами оказали бы лишь незначительное влияние на нефтяные настроения", - добавила Хари.

В других местах Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) планируют увеличить добычу, что может оказать давление на цены на нефть. Исследование Reuters показало, что добыча нефти ОПЕК в апреле несколько снизилась, поскольку снижение добычи в Ливии, Венесуэле и Ираке перевесило запланированное увеличение добычи.

Более жесткие санкции США в отношении Ирана могут ограничить поставки и подтолкнуть цены вверх. Санкции против двух небольших китайских нефтеперерабатывающих заводов за покупку иранской нефти усложнили для них получение нефти и заставили их продавать свою продукцию под другими названиями, сообщили источники в четверг.

Тем временем вооруженные силы Пакистана начали "множественные атаки" вдоль всей западной границы Индии в четверг вечером и в начале пятницы, заявила индийская армия, на фоне того, как конфликт между соседями, имеющими ядерное оружие, обострился.

Аналитики Rystad Energy ожидают, что обе страны увеличат закупку нефти и активность нефтеперерабатывающих заводов на фоне растущей напряженности.

"Спрос на дизельное топливо, вероятно, вырастет на фоне роста военной мобилизации, в то время как потребление топлива авиалиниями снижается, поскольку закрытие воздушного пространства приводит к изменению маршрутов рейсов, отмене и резкому росту цен на авиабилеты", - сказал Рохан Гоинди из Rystad в своей заметке.

По оценкам Rystad Energy, с точки зрения ежедневного спроса на нефть, Индия потребляет 5,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 0,25 млн баррелей в сутки в Пакистане.

россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка07.05.25, 15:05 • 5032 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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