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Нафта подорожчала напередодні торгової зустрічі США та Китаю

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Ціни на нафту трохи зросли після зростання на 3% на тлі ознак пом'якшення торговельної напруги між США та Китаєм. Велика Британія оголосила про торговельну угоду зі Штатами.

Нафта подорожчала напередодні торгової зустрічі США та Китаю

Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю після зростання приблизно на 3% у попередню сесію, на тлі того, як торгова напруга між найбільшими споживачами нафти США та Китаєм показала ознаки пом'якшення, а Велика Британія оголосила про "проривну" торгову угоду зі Сполученими Штатами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нафта марки Brent зросла на 23 центи, або 0,37%, до $63,07 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 21 цент, або 0,35%, до $60,12 за барель за 05:07 за Гринвічем (07:07 за Києвом). У четвер обидва контракти зросли майже на 3%.

10 травня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з головним економічним посадовцем Китаю віце-прем'єром Хе Ліфеном у Швейцарії, щоб попрацювати над вирішенням торгових суперечок, які загрожують зростанню споживання сирої нафти.

"Якщо обидві сторони призначать дату початку офіційних торгових переговорів і погодяться знизити свої поточні високі мита один проти одного, поки переговори продовжуються, ринки отримають перепочинок, і нафта може зрости ще на 2-3 долари за барель", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Ins.

Китайський експорт у квітні виріс швидше, ніж очікувалося, у той час як імпорт скоротив своє падіння, показали митні дані в п'ятницю, що принесло Пекіну деяке полегшення перед криголамними митними переговорами зі США в ці вихідні.

Окремо президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили, що Велика Британія погодилася знизити мита на імпорт із США з 5,1% до 1,8%. США знизили мита на британські автомобілі, але залишили 10% мита на більшість інших товарів.

"Будь-які нові торгові угоди США після угоди з Великою Британією з іншими великими торговими партнерами мали б лише незначний вплив на нафтові настрої", - додала Харі.

В інших місцях Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) планують збільшити видобуток, що може чинити тиск на ціни на нафту. Дослідження Reuters показало, що видобуток нафти ОПЕК у квітні дещо знизився, оскільки зниження видобутку в Лівії, Венесуелі та Іраку переважило заплановане збільшення видобутку.

Більш жорсткі санкції США щодо Ірану можуть обмежити постачання та підштовхнути ціни догори. Санкції проти двох невеликих китайських нафтопереробних заводів за купівлю іранської нафти ускладнили для них отримання нафти та змусили їх продавати свою продукцію під іншими назвами, повідомили джерела у четвер.

Тим часом збройні сили Пакистану розпочали "множинні атаки" вздовж усього західного кордону Індії у четвер увечері та на початку п'ятниці, заявила індійська армія, на тлі того, як конфлікт між сусідами, які мають ядерну зброю, загострився.

Аналітики Rystad Energy очікують, що обидві країни збільшать закупівлю нафти і активність нафтопереробних заводів на тлі напруженості, що зростає.

"Попит на дизельне паливо, імовірно, зросте на тлі зростання військової мобілізації, тоді як споживання палива авіалініями знижується, оскільки закриття повітряного простору призводить до зміни маршрутів рейсів, скасування і різкого зростання цін на авіаквитки", - сказав Рохан Гоїнді з Rystad у своїй замітці.

За оцінками Rystad Energy, з погляду щоденного попиту на нафту, Індія споживає 5,4 млн барелів на добу порівняно з 0,25 млн барелів на добу у Пакистані.

росія продовжує надавати пріоритет воєнним витратам попри зниження доходів від нафти і газу - британська розвідка07.05.25, 15:05 • 5032 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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