Недобор в патрульной полиции Киева составляет около 20% - Ю.Зозуля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Недобор в столичной патрульной полиции на сегодняшний день составляет 20%. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля, передает корреспондент УНН.
"Сегодня недобор в полиции составляет около 20%. Тот набор, который мы объявили, планируется, чтобы закрыть некомплект", - отметил Ю.Зозуля.
По его словам, в патрульной полиции столицы планируется запустить новые направления, к работе в которых будут задействованы полицейские из нового набора.
"Мы запускаем новые направления патрульной полиции. Это дорожная патрульная полиция и группы тактической поддержки усиленного патруля. Это те же патрульные, если говорить о группах тактической поддержки, это больше физической подготовки, специфических тренировок. Сейчас мы разрабатываем, сколько этих подразделений будет", - добавил Ю.Зозуля.
Как сообщал УНН, в этом году в Киеве будут дежурить 50 велопатрульных.