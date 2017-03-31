Недобір в патрульній поліції Києва становить близько 20% - Ю.Зозуля

"Сьогодні недобір в поліції складає близько 20%. Той набір, який ми оголосили, планується, щоб закрити некомплект", - зазначив Ю.Зозуля.

З його слів, в патрульній поліції столиці планується запустити нові напрями, до роботи в яких будуть задіяні поліцейські з нового набору.

"Ми запускаємо нові напрямки патрульної поліції. Це дорожня патрульна поліція і групи тактичної підтримки посиленого патруля. Це ті ж самі патрульні, якщо говорити про групи тактичної підтримки, це більше фізичної підготовки, специфічних тренувань. Наразі ми розробляємо, скільки цих підрозділів буде", - додав Ю.Зозуля.

Як повідомляв УНН, цього року в Києві будуть чергувати 50 велопатрульних.