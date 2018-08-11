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Воскресенье в Украине будет облачным, на западе ожидаются ливни

Киев • УНН

 • 7055 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В воскресенье, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность, в западных областях - дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Воскресенье в Украине будет облачным, на западе ожидаются ливни

"Переменная облачность. В западных областях дожди, грозы, ночью местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с, на остальной территории без осадков, лишь днем ​​в большинстве северных областей и в Винницкой области местами небольшой дождь, местами грозы", - сообщили синоптики.

Температура ночью - 12-17°, на побережье морей - до 21°; днем - 25-30°, в горных районах 18-23°. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве завтра, 12 августа, ночью - без осадков, днем ​​местами возможен небольшой дождь. Температура ночью - 15-17°, днем ​​- 27-29°.

Напомним, в течение 11-12 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской области ожидается подъем уровней воды.

Украинские Национальные Новости

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