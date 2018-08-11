Неділя в Україні буде хмарною, на заході очікуються зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У неділю, 12 серпня, в Україні буде мінлива хмарність, у західних областях - дощі, грози, вночі місцями сильні зливи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, вночі місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с; на решті території без опадів, лише вдень у більшості північних областей та на Вінниччині місцями невеликий дощ, окремі грози", - повідомили синоптики.
Температура вночі - 12-17°, на узбережжі морів - до 21°; вдень - 25-30°, у гірських районах 18-23°. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Києві завтра, 12 серпня, вночі - без опадів, вдень подекуди можливий невеликий дощ. Температура вночі - 15-17°, вдень - 27-29°.
Нагадаємо, впродовж 11-12 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у межах Львiвської області очікується пiдйом рiвнiв води.