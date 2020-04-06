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Опасная птицефабрика на устранила нарушения, но продолжает работать - ГСЧС

Опасная птицефабрика на устранила нарушения, но продолжает работать - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 9844 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Птицефабрика "Курганский бройлер" (Агромарс) не устранила нарушения требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

“У главного управления отсутствует информация об устранении на указанном объекте нарушений требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, которые стали основанием обращения в суд”, — отметили в ведомстве.

Напомним, ГУ ГСЧС в Харьковской области обратилось в суд в ноябре 2019 года. Контроллеры констатировали, что работа птицефабрики представляет угрозу жизни и здоровью людей, ведь здания материального склада, помещения административно бытового корпуса, весовых, механических мастерских, автогаража, убойного цеха, операторной АЗС, бытовых помещений на бригадах птичников — не оборудованы системами противопожарной защиты. Подробнее — по ссылке.

Рассмотрев иск контроллеров, Харьковский окружной административный суд, а впоследствии и апелляционный вынесли решение остановить работу птицефабрики. Подтвердив, что работа птицефабрики создает угрозу жизни и здоровью людей.

Решение суда вступило в законную силу и было направлено для принудительного исполнения в Балаклейский районный отдел государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков), рассказали УНН в ГСЧС.

Впрочем, несмотря на судебный запрет и имеющееся исполнительное производство, птицефабрика продолжает свою работу. Эту информацию УНН подтвердили сотрудники предприятия.

“Помещение в аварийном состоянии, нет средств индивидуальной защиты у персонала. Краны, которые они эксплуатируют, в аварийном состоянии. Половина техники не прошла техосмотр, котлы в аварийном состоянии. Все запущено. И подталкивать людей работать с этой техникой — это уголовное преступление. Но компания живет вне государства, о чем собственно и говорит тот факт, что они игнорируют решение суда”, — рассказал бывший директор Алексей Таранов.

УНН также ожидает ответа от Балаклейского районного отдела государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков) по поводу указанной ситуации.

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