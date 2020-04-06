Небезпечна птахофабрика на усунула порушення, але продовжує працювати - ДСНС

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Птахофабрика "Курганський бройлер" (Агромарс) не усунула порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.