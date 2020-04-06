Небезпечна птахофабрика на усунула порушення, але продовжує працювати - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Птахофабрика "Курганський бройлер" (Агромарс) не усунула порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.
“У головного управління відсутня інформація про усунення на вказаному об’єкті порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які стали підставою звернення до суду”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, ГУ ДСНС у Харківській області звернулося до суду у листопаді 2019 року. Контролери констатували, що робота птахофабрики становить загрозу життю та здоров’ю людей, адже будівлі матеріального складу, приміщення адміністративно побутового корпусу, вагової, механічної майстерні, автогаражу, забійного цеху, операторної АЗС, побутових приміщень на бригадах пташників — не обладнані системами протипожежного захисту. Детальніше — за посиланням.
Розглянувши позов контролерів, Харківський окружний адміністративний суд, а згодом і апеляційний винесли рішення зупинити роботу птахофабрики. Підтвердивши, що робота птахофабрики створює загрозу життю та здоров’ю людей.
Рішення суду набрало законної сили і було скероване для примусового виконання до Балаклійського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), розповіли УНН у ДСНС.
Утім, попри судову заборону та наявне виконавче провадження, птахофабрика продовжує свою роботу. Цю інформацію УНН підтвердили співробітники підприємства.
“Приміщення в аварійному стані, немає засобів індивідуального захисту у персоналу. Крани, які вони експлуатують, в аварійному стані. Половина техніки не пройшла техогляд, котли в аварійному стані. Все запущено. І штовхати людей працювати з цією технікою — це кримінальний злочин. Але компанія живе поза державою, про що власне і говорить той факт, що вони ігнорують рішення суду”, — розповів колишній директор Олексій Таранов.
УНН також очікує відповіді від Балаклійського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) з приводу вказаної ситуації.