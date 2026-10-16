Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия

Учёные из Кембриджского университета исследовали останки неандертальца, жившего около 75 тысяч лет назад. Анализ костей показал, что, вероятно, он погиб от удара острым оружием в грудь. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на исследование в Scientific Reports, пишет УНН.

Детали

Останки мужчины, известного как Шанидар А, нашли в пещере Шанидар в Иракском Курдистане. На момент смерти ему было примерно 45 лет.

Исследователи под руководством Эммы Померой обнаружили отверстие в его левой лопатке. Вероятно, заострённая палка проникла в грудь, прошла через лёгкое и повредила кость. Подобные следы ранее находили на останках животных.

Что ещё выяснили учёные

Примерно за 1 год до смерти неандерталец также получил травмы лица и потерял передний зуб.

Ранее в этой пещере исследовали останки другого неандертальца, Шанидара 3, жившего около 50 тысяч лет назад. У него была травма рёбер и заболевание стопы, из-за которого он нуждался в длительном уходе.

По мнению Померой, эти находки показывают сложность поведения древних людей.

Я думаю, что мы должны видеть у неандертальцев такую же сложность, какую мы видим у людей сегодня. Некоторые жестоки, некоторые заботливы — отметила исследовательница.

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