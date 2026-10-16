Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия
Киев • УНН
В пещере Шанидар обнаружили следы смертельного ранения неандертальца острым оружием. За год до смерти он также травмировал лицо.
Учёные из Кембриджского университета исследовали останки неандертальца, жившего около 75 тысяч лет назад. Анализ костей показал, что, вероятно, он погиб от удара острым оружием в грудь. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на исследование в Scientific Reports, пишет УНН.
Детали
Останки мужчины, известного как Шанидар А, нашли в пещере Шанидар в Иракском Курдистане. На момент смерти ему было примерно 45 лет.
Исследователи под руководством Эммы Померой обнаружили отверстие в его левой лопатке. Вероятно, заострённая палка проникла в грудь, прошла через лёгкое и повредила кость. Подобные следы ранее находили на останках животных.
Что ещё выяснили учёные
Примерно за 1 год до смерти неандерталец также получил травмы лица и потерял передний зуб.
Ранее в этой пещере исследовали останки другого неандертальца, Шанидара 3, жившего около 50 тысяч лет назад. У него была травма рёбер и заболевание стопы, из-за которого он нуждался в длительном уходе.
По мнению Померой, эти находки показывают сложность поведения древних людей.
Я думаю, что мы должны видеть у неандертальцев такую же сложность, какую мы видим у людей сегодня. Некоторые жестоки, некоторые заботливы
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