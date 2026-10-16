Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства
Київ • УНН
У печері Шанідар знайшли сліди смертельного поранення неандертальця гострою зброєю. За рік до смерті він також травмував обличчя.
Науковці з Кембриджського університету дослідили останки неандертальця, який жив близько 75 тисяч років тому. Аналіз кісток показав, що він, імовірно, загинув від удару гострою зброєю в груди. Про це повідомляє Haaretz із посиланням на дослідження в Scientific Reports, пише УНН.
Деталі
Останки чоловіка, відомого як Шанідар А, знайшли в печері Шанідар в Іракському Курдистані. На момент загибелі йому було приблизно 45 років.
Дослідники під керівництвом Емми Померой виявили отвір у його лівій лопатці. Ймовірно, загострена палиця проникла в груди, пройшла через легеню та пошкодила кістку. Подібні сліди раніше знаходили на рештках тварин.
Що ще з'ясували вчені
Приблизно за 1 рік до загибелі неандерталець також отримав травми обличчя та втратив передній зуб.
Раніше в цій печері дослідили останки іншого неандертальця, Шанідара 3, який жив близько 50 тисяч років тому. Він мав травму ребер і захворювання стопи, через яке потребував тривалого догляду.
На думку Померой, ці знахідки показують складність поведінки давніх людей.
Я думаю, що ми повинні бачити таку ж складність у неандертальцях, яку ми бачимо у людей сьогодні. Деякі жорстокі, деякі турботливі
Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель віком до 4700 років14.10.26, 16:31 • 22962 перегляди