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Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства

Київ • УНН

 • 14099 перегляди

У печері Шанідар знайшли сліди смертельного поранення неандертальця гострою зброєю. За рік до смерті він також травмував обличчя.

Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства

Науковці з Кембриджського університету дослідили останки неандертальця, який жив близько 75 тисяч років тому. Аналіз кісток показав, що він, імовірно, загинув від удару гострою зброєю в груди. Про це повідомляє Haaretz із посиланням на дослідження в Scientific Reports, пише УНН.

Деталі

Останки чоловіка, відомого як Шанідар А, знайшли в печері Шанідар в Іракському Курдистані. На момент загибелі йому було приблизно 45 років.

Дослідники під керівництвом Емми Померой виявили отвір у його лівій лопатці. Ймовірно, загострена палиця проникла в груди, пройшла через легеню та пошкодила кістку. Подібні сліди раніше знаходили на рештках тварин.

Що ще з'ясували вчені

Приблизно за 1 рік до загибелі неандерталець також отримав травми обличчя та втратив передній зуб.

Раніше в цій печері дослідили останки іншого неандертальця, Шанідара 3, який жив близько 50 тисяч років тому. Він мав травму ребер і захворювання стопи, через яке потребував тривалого догляду.

На думку Померой, ці знахідки показують складність поведінки давніх людей.

Я думаю, що ми повинні бачити таку ж складність у неандертальцях, яку ми бачимо у людей сьогодні. Деякі жорстокі, деякі турботливі

– зазначила дослідниця.

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