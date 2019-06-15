Неадекватный мужчина угрожал оружием матери и медикам

Инцидент проищошел накануне. Женщина 1960 года рождения сообщила о том, что в доме в селе Ботиево Приазовского района буянит ее сын и попросила помощи полиции. А через несколько минут в полицию поступил телефонный звонок от медицинских работников сельской амбулатории с информацией о том, что сужчина находится в неадекватном состоянии и имеет в руках ружье.

На место происшествия прибыли полицейские. Возле дома они увидели мужчину, который в одной руке держал ружье и второй удерживал мать, которая находилась в шоковом состоянии. Гражданин также высказывал угрозы в адрес окружающих.

Спецназовцы установили, что оружие является пневматической винтовкой, отобрали ее и помогли врачам доставить гражданина в медицинское специализированное учреждение.

Сейчас мужчине 1984 года рождения специалистами оказана медицинская помощь. Никто из граждан и медицинских работников в результате происшествия не пострадал, указали в полиции.

Напомним, депутат горсовета угрожал оружием мужчине.