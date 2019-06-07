Депутат міськради погрожував зброєю чоловіку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Вінницькій області депутат міськради, погрожуючи зброєю, примусив місцевого жителя лягти на землю та побив ногами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.
Вчора, 6 червня до поліції надійшло повідомлення про даний інцидент.
"Під час конфлікту на вулиці міста чоловік, погрожуючи застосуванням зброї, примусив його лягти на землю та завдав ногами тілесних ушкоджень. Особа, на яку вказав потерпілий, виявилась депутатом Хмільницької міськради", - йдеться в повідомленні.
Наразі депутат відмовляється співпрацювати зі слідством та добровільно видати зареєстровану мисливську зброю.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (Хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до 7 років.
Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса невідомі здійснили розбійний напад на підприємця. Погрожуючи іграшковим пістолетом вони забрали у чоловіка дві тушки індика.