Депутат горсовета угрожал оружием мужчине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Винницкой области депутат горсовета, угрожая оружием, заставил местного жителя лечь на землю и избил ногами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
Вчера, 6 июня в полицию поступило сообщение о данном инциденте.
"Во время конфликта на улице города мужчина, угрожая применением оружия, заставил его легли на землю и нанес ногами телесные повреждения. Лицо, на которое указал потерпевший, оказалось депутатом Хмельницкого горсовета", - говорится в сообщении.
Сейчас депутат отказывается сотрудничать со следствием и добровольно выдать зарегистрированное охотничье оружие.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 7 лет.
Напомним, на трассе Киев-Одесса неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя. Угрожая игрушечным пистолетом они забрали у мужчины две тушки индейки.