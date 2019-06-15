Неадекватний чоловік погрожував зброєю матері та медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Працівники батальйону поліції особливого призначення вгамували та затримали чоловіка, який у Приазовському районі на Запоріжжі поводився неадекватно, погрожував застосуванням зброї власній матері та медичним співробітникам, що приїхали на виклик. Правопорушника доставили до медичного спеціалізованого закладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Запорізькій області.
Інцидент стався напередодні. Жінка 1960 року народження повідомила про те, що в будинку в селі Ботієво Приазовського району буянить її син і попрохала допомоги поліції. А через декілька хвилин до правоохоронців надійшов телефонний дзвінок від медичних працівників сільської амбулаторії з інформацією про те, що чоловік знаходиться в неадекватному стані та має в руках рушницю.
На місце події прибули поліцейські. Біля будинку вони побачили чоловіка, який в одній руці тримав рушницю та другою утримував матір, що перебувала в шоковому стані. Громадянин також висловлював погрози на адресу оточуючих.
Спецпризначенці встановили, що зброя є пневматичною гвинтівкою, відібрали її та допомогли лікарям доставити громадянина до медичного спеціалізованого закладу.
Наразі чоловіку 1984 року народження фахівцями надана медична допомога. Ніхто з громадян та медичних працівників внаслідок події не постраждав, вказали у поліції.
Нагадаємо, депутат міськради погрожував зброєю чоловіку.