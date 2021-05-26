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Не возьмем ни цента: ХАМАС не принял международную помощь для Сектора Газа

Киев • УНН

 • 28565 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Радикальное движение террористов ХАМАС заявило о том, что не возьмет "ни цента" международной помощи на восстановление Сектора Газа после военного конфликта с Израилем. Об этом сообщает france24, пишет УНН.

Не возьмем ни цента: ХАМАС не принял международную помощь для Сектора Газа

Цитата:

"Мы приветствуем любые международные или арабские усилия по восстановлению Сектора Газа. Я подтверждаю наше обязательство не брать ни цента, предназначенного для восстановления и гуманитарной помощи", - заявил лидер движения Яхья Синвар.

Детали

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что вся помощь будет направлена "на пользу палестинского народа, а не ХАМАСа", который Вашингтон считает террористической группировкой.

Что было раньше

Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено в общей сложности более 4340 ракет.

Израиль и радикальное движение ХАМАС в ночь на пятницу, 21 мая, согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2 часа ночи по Киеву.

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