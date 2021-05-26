Не візьмемо ні центу: ХАМАС не прийняв міжнародну допомогу для Сектора Газа

Цитата:

"Ми вітаємо будь-які міжнародні або арабські зусилля по відновленню Сектора Газа. Я підтверджую наше зобов'язання не брати ні цента, призначеного для відновлення і гуманітарних зусиль", - заявив лідер руху Яхья Сінвар.

Деталі

Раніше держсекретар США Блінкен заявив, що вся допомога буде спрямована "на користь палестинського народу, а не ХАМАСу", який Вашингтон вважає терористичним угрупуванням.

Що було раніше

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено в цілому понад 4340 ракет.

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС в ніч на п'ятницю, 21 травня, погодилися ввести режим припинення вогню, який вступив в силу о 2 годині ночі за Києвом.