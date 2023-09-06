Не отступили, а "тактически оставили": россияне наконец официально признали, что оставили Роботине

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"российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности абсолютно вкопаться... в общем не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", - сказал гауляйтер временно оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий в эфире пропагандистского шоу.

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Роботине расположено на дороге из Орехово в Токмак, следом за ним располагается Мелитополь. В случае захвата этого города, Украина сможет "разрезать" российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и начать наступление на полуостров, переживают российские медиа.

И вспомнили, что в конце прошлого месяца Балицкий говорил, что село находится в серой зоне и ни российских, ни украинских военных в нем нет. Вчера, 5 сентября, минобороны россии сообщало об отражении атак в районе Роботине, а глава запорожского движения "мы вместе с россией" владимир рогов отчитывался, что ВСУ попали в "огненный мешок" в этом селе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Роботино на южном фронте в понедельник 28 августа. И уточнила, что по южному региону украинская армия продолжает наступательные действия.

"...и вы знаете, что освобождено Работине и дальше наши войска движутся уже юго-восточнее Роботине и южнее Малой Токмачки", - сказала тогда она.

По состоянию на сегодня, Генеральный штаб ВСУ сообщает, что наши войска в направлении Роботине-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.