Не відступили, а "тактически оставили": росіяни врешті офіційно визнали, що залишили Роботине

Цитата

"російська армія залишила, тактично залишила цей населений пункт, тому що триматися на голій площині, коли немає можливості абсолютно вкопатися... загалом не видається доцільним. Тому російська армія відійшла на пагорби",- сказав гауляйтер тимчасово окупованої території Запоріжчини євген балицький в ефірі пропагандистського шоу.

Доповнення

Роботине розташоване на дорозі з Оріхового в Токмак, слідом за ним розташовується Мелітополь. У разі захоплення цього міста, Україна зможе "розрізати" російське угруповання військ, перекрити сухопутний коридор до Криму і розпочати наступ на півострів, переймаються російські медіа.

І пригадали, що наприкінці минулого місяця балицький говорив, що село перебуває в сірій зоні і ні російських, ні українських військових у ньому немає. Учора, 5 вересня, міноборони росії повідомляло про відбиття атак у районі Роботине, а голова запорізького руху "ми разом з росією" володимир рогов звітував, що ЗСУ потрапили у "вогняний мішок" у цьому селі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Роботиного на південному фронті у понеділок 28 серпня. І уточнила, що по південному регіону українська армія продовжує наступальні дії.

"... ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки", - сказала тоді вона.

Станом на сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наші війська у напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.