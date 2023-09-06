Не відступили, а "тактически оставили": росіяни врешті офіційно визнали, що залишили Роботине
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Окупанти врешті офіційно визнали поразку у селі Роботине Запорізької області, про що українське Міноборони заявило ще понад тиждень тому. За російською версією армія "тактически оставила" населений пункт, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"російська армія залишила, тактично залишила цей населений пункт, тому що триматися на голій площині, коли немає можливості абсолютно вкопатися... загалом не видається доцільним. Тому російська армія відійшла на пагорби",- сказав гауляйтер тимчасово окупованої території Запоріжчини євген балицький в ефірі пропагандистського шоу.
Доповнення
Роботине розташоване на дорозі з Оріхового в Токмак, слідом за ним розташовується Мелітополь. У разі захоплення цього міста, Україна зможе "розрізати" російське угруповання військ, перекрити сухопутний коридор до Криму і розпочати наступ на півострів, переймаються російські медіа.
І пригадали, що наприкінці минулого місяця балицький говорив, що село перебуває в сірій зоні і ні російських, ні українських військових у ньому немає. Учора, 5 вересня, міноборони росії повідомляло про відбиття атак у районі Роботине, а голова запорізького руху "ми разом з росією" володимир рогов звітував, що ЗСУ потрапили у "вогняний мішок" у цьому селі.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Роботиного на південному фронті у понеділок 28 серпня. І уточнила, що по південному регіону українська армія продовжує наступальні дії.
"... ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки", - сказала тоді вона.
Станом на сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наші війська у напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.