Не только телефоны. Посетители путина должны сдавать часы перед встречами с ним - СМИ

федеральная служба охраны российской федерации ужесточила требования к посетителям владимира путина - теперь перед встречами в формате тет-а-тет они обязаны сдавать наручные часы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Отныне не только мобильные телефоны под запретом перед визитом к путину, но и наручные часы - как механические, так и электронные. Эти требования начали действовать примерно в середине апреля, сообщают российские "сми".

Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается - по крайней мере, пока. Более мелким фигурам уже ничего не остается - утверждает источник.

При этом новые строгие требования не касаются членов ближайшего окружения путина - то есть людей, которые давно с ним знакомы. Сам же путин не снимал с руки часы, прикрывая их рукой.

Напомним

российский диктатор владимир путин большую часть времени проводит в бункере и боится государственного переворота с заговором со стороны российских политических элит или покушения на него с помощью дронов.

В то же время российские спецслужбы усилили контроль за окружением путина и политическими элитами.