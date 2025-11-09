Не только школьники: в россии к потенциальному участию в войне с Украиной готовят с детских садов
Киев • УНН
В россии детей дошкольного возраста обучают военному делу, в частности сборке и разборке автоматов Калашникова. Это происходит в рамках подготовки к потенциальному участию в войне против Украины.
В россии детей все чаще готовят к службе в вооруженных силах и потенциальному участию в войне против Украины - причем, это касается не только школьников, но и детей дошкольного возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
Недавно в одном из детских садов города катайска курганской области состоялся "мастер-класс" по военному делу. Детей дошкольного возраста учили правильно собирать и разбирать автоматы Калашникова, а также пользоваться ими.
Кроме того, детей обучали строевой подготовке – в частности, выполнять команды по построению и маршировать в колонне.
Мероприятие было направлено на формирование у детей чувства патриотизма, уважения к истории своей страны и готовности прийти на помощь
Этот пост вызвал волну возмущения пользователей российских соцсетей и затем был удален.
Напомним
В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне и их коллаборанты учат детей собирать и программировать дроны для нужд российской армии.