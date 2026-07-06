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Не только НПЗ в Ярославле: СБУ подтвердила поражение нефтетерминала в Высоцке, НПЗ под Калугой и ангары в Крыму

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

СБУ совместно с Силами обороны нанесла серию ударов по российской топливно-энергетической и военной инфраструктуре. Атакованы Ярославский НПЗ, терминал в Высоцке, НПЗ в Калужской области и объекты в Крыму.

Не только НПЗ в Ярославле: СБУ подтвердила поражение нефтетерминала в Высоцке, НПЗ под Калугой и ангары в Крыму
фото иллюстративное

СБУ подтвердила совместное с другими составляющими Сил обороны поражение не только Ярославского НПЗ, но и нефтеналивного терминала в Высоцке, НПЗ «Первый завод» в Калужской области, а также военных объектов в Крыму, пишет УНН.

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«Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках системного снижения военно-экономического потенциала рф, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины нанесла серию успешных ударов по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры россии и временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, «в частности, украинские беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод и линейную производственно-диспетчерскую станцию „Ярославль“. В районе НПЗ зафиксированы взрывы и задымление».

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Также подтверждено успешное поражение нефтеналивного терминала морского порта «Высоцк» в Ленинградской области рф. В результате удара были выведены из строя два нефтеналивных стендера и поражены три резервуара с нефтепродуктами. Беспилотники отработали и по НПЗ «Первый завод» в Калужской области. После взрывов на предприятии возник пожар

— сообщили в СБУ.

Отдельно СБУ, как указано, провела успешную операцию на временно оккупированной территории АР Крым.

«Поражены три ангара с авиационной техникой на аэродроме „Гвардейское“. Также под удар попали зенитный ракетный комплекс „Панцирь-С2“ вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи, резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе „ТЭС-Терминал-1“», — отметили в СБУ.

«По заданию Президента мы делаем все, чтобы россия ежедневно получала возмездие за свои преступления. Пока враг обстреливает украинские мирные города, его военная и топливная инфраструктура будет нести ощутимые потери. Мы системно уничтожаем ресурсы, которые питают российскую военную машину, и эта работа будет только усиливаться», — подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

Напомним

Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди ранее сообщил, что за двое суток украинские военные поразили 16 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и на юге Украины. По его словам, операция направлена на изоляцию российской военной группировки на полуострове, разрушение логистики, топливной инфраструктуры и систем энергоснабжения. На обнародованных им видео есть характерный зеленый прицел в форме сердца – фирменный элемент оружия производства Fire Point.

Юлия Шрамко

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