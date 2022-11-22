Не только "российская императрица": на десятом месяце войны в центре Одессы стоит "Большая Московская гостиница"

"Большая Московская": почему же Московская, а не Одесская

В центре Одессы, по улице Дерибасовская, 29 до сих пор стоит непереименованная гостиница “Большая Московская”, принадлежащая компании бывшей жены Руслана Тарпана Оксаны Шишовской - ООО "Мрия".

"Большая Московская" является собственностью компании "Мрия", которая взяла на себя ответственность за восстановление исторической гостиницы", — заявляла в СМИ сама Шишовская.

В то же время именно компания Тарпана “Инкор Групп” занималась реставрацией этого здания, о чем говорится на их сайте.

“Оливковый цвет, в который сейчас окрашен фасад, согласно исследованиям, первоначально был избран архитектором Влодеком для своего шедевра в стиле русский модерн. Именно его и взяли за основу во время реконструкции фасада здания”, - отмечается на сайте компании Тарпана.

Несмотря на дерусификацию, гостиница до сих пор не переименована, о чем, в частности, свидетельствует и гугл-карта.

Вопрос о том, кому на самом деле должно принадлежать историческое здание гостиницы – на сегодняшний день остается открытым.

“Инкор групп” еще с 2007 года занимается реставрацией здания, которое до сих пор не завершено. В 2018 году ВО “Свобода” смогли попасть в закрытое здание и вывесили на нем плакаты с надписями о том, что гостиница принадлежит одесситам, а не частным лицам.

“Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан и которые разрушаются как дом Руссова и Масонский дом. В конце концов мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов”, - заявляли активисты.

Однако, как возвращение исторического здания городу, так и переименование отеля – до сих пор "на стопе".

Доска для Бунина: и никакой исторической ценности

В свое время Руслан Тарпан также был инициатором установления мемориальной доски в честь русского писателя Ивана Бунина, о чем лично заявлял на своей странице в соцсетях.

“В день, когда Иван Алексеевич Бунин отбыл в эмиграцию, состоялось открытие информационной доски в начале улицы, названной в его честь. Иван Бунин – это человек, внесший большой вклад в духовное развитие нашего города. Его пребывание в Одессе оставило глубокий след в литературе. (...) Для меня очень важно, чтобы мы хорошо помнили наши корни и были благодарны тем людям, которые прославляли Одессу своим творчеством", - сообщал Тарпан.

При этом в комментариях к новости об открытии мемориальной доски Бунину одесситы обвиняют Тарпана в самопиаре и указывают, что русский писатель Бунин, во-первых, не проживал постоянно в Одессе, а лишь периодически приезжал в город, а во-вторых, останавливался в доме не по ул. Бунина, а на Княжеской, где и так ему была установлена ​​мемориальная доска еще в советское время.

Бунин, к слову, один из писателей, которого на фоне российской агрессии рабочая группа Минобразования рекомендовала изъять из школьной программы зарубежной литературы.

А что с Екатериной II?

Екатерина II, которая до сих пор стоит в центре Одессы и возводилась по инициативе Руслана Тарпана, ожидает своего демонтажа. "За" такой шаг на открытой платформе проголосовали одесситы, а теперь еще должен проголосовать и Одесский городской совет.

Между тем “рупор кремля” Мария Захарова, взялась защищать "русскую императрицу". В заявлениях в защиту монумента она цитировала Руслана Тарпана.

Добавим

Руслан Тарпан – подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”, который с 2017 года находится в розыске МВД.



Он также фигурант базы "Миротворец" как "коррупционер и диверсант в сфере экономики, подозреваемый в связях с фсб россии".