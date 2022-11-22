Не только "российская императрица": на десятом месяце войны в центре Одессы стоит "Большая Московская гостиница"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Прославление и навязывание "русского мира" украинцам, говорят историки, происходило во все годы нашей независимости. Для этого использовались разные методы, среди которых и прославление русских деятелей через установление им памятников, монументов и т.п. Яркий пример – Екатерина II, которую возводил, как сам говорит, бывший депутат Одесского городского совета Руслан Тарпан. Однако это не единственный его "проект", имеющий стойкий "кремлевский" шлейф. Журналисты УНН решили разобраться, чем кроме Екатерины Тарпан еще “наградил” Одессу.
"Большая Московская": почему же Московская, а не Одесская
В центре Одессы, по улице Дерибасовская, 29 до сих пор стоит непереименованная гостиница “Большая Московская”, принадлежащая компании бывшей жены Руслана Тарпана Оксаны Шишовской - ООО "Мрия".
"Большая Московская" является собственностью компании "Мрия", которая взяла на себя ответственность за восстановление исторической гостиницы", — заявляла в СМИ сама Шишовская.
В то же время именно компания Тарпана “Инкор Групп” занималась реставрацией этого здания, о чем говорится на их сайте.
“Оливковый цвет, в который сейчас окрашен фасад, согласно исследованиям, первоначально был избран архитектором Влодеком для своего шедевра в стиле русский модерн. Именно его и взяли за основу во время реконструкции фасада здания”, - отмечается на сайте компании Тарпана.
Несмотря на дерусификацию, гостиница до сих пор не переименована, о чем, в частности, свидетельствует и гугл-карта.
Вопрос о том, кому на самом деле должно принадлежать историческое здание гостиницы – на сегодняшний день остается открытым.
“Инкор групп” еще с 2007 года занимается реставрацией здания, которое до сих пор не завершено. В 2018 году ВО “Свобода” смогли попасть в закрытое здание и вывесили на нем плакаты с надписями о том, что гостиница принадлежит одесситам, а не частным лицам.
“Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан и которые разрушаются как дом Руссова и Масонский дом. В конце концов мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов”, - заявляли активисты.
Однако, как возвращение исторического здания городу, так и переименование отеля – до сих пор "на стопе".
Доска для Бунина: и никакой исторической ценности
В свое время Руслан Тарпан также был инициатором установления мемориальной доски в честь русского писателя Ивана Бунина, о чем лично заявлял на своей странице в соцсетях.
“В день, когда Иван Алексеевич Бунин отбыл в эмиграцию, состоялось открытие информационной доски в начале улицы, названной в его честь. Иван Бунин – это человек, внесший большой вклад в духовное развитие нашего города. Его пребывание в Одессе оставило глубокий след в литературе. (...) Для меня очень важно, чтобы мы хорошо помнили наши корни и были благодарны тем людям, которые прославляли Одессу своим творчеством", - сообщал Тарпан.
При этом в комментариях к новости об открытии мемориальной доски Бунину одесситы обвиняют Тарпана в самопиаре и указывают, что русский писатель Бунин, во-первых, не проживал постоянно в Одессе, а лишь периодически приезжал в город, а во-вторых, останавливался в доме не по ул. Бунина, а на Княжеской, где и так ему была установлена мемориальная доска еще в советское время.
Бунин, к слову, один из писателей, которого на фоне российской агрессии рабочая группа Минобразования рекомендовала изъять из школьной программы зарубежной литературы.
А что с Екатериной II?
Екатерина II, которая до сих пор стоит в центре Одессы и возводилась по инициативе Руслана Тарпана, ожидает своего демонтажа. "За" такой шаг на открытой платформе проголосовали одесситы, а теперь еще должен проголосовать и Одесский городской совет.
Между тем “рупор кремля” Мария Захарова, взялась защищать "русскую императрицу". В заявлениях в защиту монумента она цитировала Руслана Тарпана.
Добавим
Руслан Тарпан – подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”, который с 2017 года находится в розыске МВД.
Он также фигурант базы "Миротворец" как "коррупционер и диверсант в сфере экономики, подозреваемый в связях с фсб россии".