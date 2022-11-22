Не тільки "російская імператріца": на десятому місяці війни у центрі Одеси стоїть “Большая Московская гостініца”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прославлення та нав’язування «руського міра» українцям, кажуть історики, відбувалося в усі роки нашої незалежності. Для цього використовувалися різні методи, серед яких і прославляння російських діячів через встановлення їм пам’ятників, монументів тощо. Яскравий приклад - Катерина II, яку зводив, як сам каже, колишній депутат Одеської міської ради Руслан Тарпан. Проте це не єдиний його "проект", що має стійкий "кремлівський" шлейф. Журналісти УНН вирішили розібратися, чим окрім Катерини Тарпан ще “нагородив” Одесу.
"Большая Московская": чого ж Московская, а не Одеська
В центрі Одеси, по вулиці Дерибасівська, 29 і досі стоїть неперейменований готель “Большая Московская”, який належить компанії колишньої дружини Руслана Тарпана Оксани Шишовської - ТОВ "Мрія".
"Большая Московская" є власністю компанії "Мрія", яка взяла на себе відповідальність за відновлення історичного готелю", — заявляла в ЗМІ сама Шишовська.
Водночас саме компанія Тарпана “Інкор Групп” займалася реставрацією цієї будівлі, про що йдеться на їхньому сайті.
“Оливковий колір, у який зараз забарвлений фасад, згідно з дослідженнями, спочатку був обраний архітектором Влодеком для свого шедевра у стилі російський модерн. Саме його і взяли за основу під час реконструкції фасаду будівлі”, - наголошується на сайті компанії Тарпана.
Попри дерусифікацію, готель і досі не перейменований, про що, зокрема, свідчить і гугл-мапа.
Питання про те, кому насправді має належати історична будівля готелю - на сьогодні залишається відкритим.
“Інкор групп” ще з 2007 року займається реставрацією будівлі, яка й досі не завершена. У 2018 році ВО “Свобода” змогли потрапити до закритої будівлі та вивісили на ній плакати із написами про те, що готель належить одеситам, а не приватним особам.
“Мета акції — звернути увагу на проблему історичних пам'яток, якими володіє Тарпан і які руйнуються як будинок Руссова та Масонський будинок тощо. Зрештою, ми хочемо, щоб "Велика Московська" була повернута у власність одеситів”, - заявляли активісти.
Однак, як повернення історичної будівлі місту, так і перейменування готелю - і досі "на стопі".
Дошка для Буніна: і жодної історичної цінності
Свого часу Руслан Тарпан також був ініціатором встановлення меморіальної дошки на честь російського письменника Івана Буніна, про що особисто заявляв на своїй сторінці в соцмережах.
“У день, коли Іван Олексійович Бунін відбув в еміграцію, відбулося відкриття інформаційної дошки на початку вулиці, названої на його честь. Іван Бунін - це людина, яка зробила великий внесок у духовний розвиток нашого міста. Його перебування в Одесі залишило глибокий слід у літературі. (...) Для мене дуже важливо, щоб ми добре пам'ятали наше коріння і були вдячні тим людям, які прославляли Одесу своєю творчістю", - повідомляв Тарпан.
При цьому в коментарях до новини про відкриття меморіальної дошки Буніну одесити звинувачують Тарпана в самопіарі і вказують, що російський письменник Бунін, по-перше, не проживав постійно в Одесі, а лише періодично приїжджав до міста, а по-друге, зупинявся у будинку не на вул. Буніна, а на Княжій, де і так йому було встановлено меморіальну дошку ще за радянських часів.
Бунін, до слова, один з письменників, якого на тлі російської агресії робоча група Міносвіти рекомендувала вилучити зі шкільної програми зарубіжної літератури.
А що з Катериною II?
Катерина II, яка й досі стоїть в центрі Одеси та зводилася за ініціативи Руслана Тарпана, очікує на свій демонтаж. "За" такий крок на відкритій платформі проголосували одесити, а тепер ще має проголосувати й Одеська міська рада.
Тим часом “рупор кремля” Марія Захарова, взялася захищати "російскую імператрицу". У заявах на захист монумента вона цитувала Руслана Тарпана.
Додамо
Руслан Тарпан - підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”, який з 2017 року перебуває у розшуку МВС.
Він також фігурант бази "Миротворець" як "корупціонер та диверсант у сфері економіки, який підозрюється у зв'язках із фсб росії".