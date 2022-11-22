Не тільки "російская імператріца": на десятому місяці війни у центрі Одеси стоїть “Большая Московская гостініца”

"Большая Московская": чого ж Московская, а не Одеська

В центрі Одеси, по вулиці Дерибасівська, 29 і досі стоїть неперейменований готель “Большая Московская”, який належить компанії колишньої дружини Руслана Тарпана Оксани Шишовської - ТОВ "Мрія".

"Большая Московская" є власністю компанії "Мрія", яка взяла на себе відповідальність за відновлення історичного готелю", — заявляла в ЗМІ сама Шишовська.

Водночас саме компанія Тарпана “Інкор Групп” займалася реставрацією цієї будівлі, про що йдеться на їхньому сайті.

“Оливковий колір, у який зараз забарвлений фасад, згідно з дослідженнями, спочатку був обраний архітектором Влодеком для свого шедевра у стилі російський модерн. Саме його і взяли за основу під час реконструкції фасаду будівлі”, - наголошується на сайті компанії Тарпана.

Попри дерусифікацію, готель і досі не перейменований, про що, зокрема, свідчить і гугл-мапа.

Питання про те, кому насправді має належати історична будівля готелю - на сьогодні залишається відкритим.

“Інкор групп” ще з 2007 року займається реставрацією будівлі, яка й досі не завершена. У 2018 році ВО “Свобода” змогли потрапити до закритої будівлі та вивісили на ній плакати із написами про те, що готель належить одеситам, а не приватним особам.

“Мета акції — звернути увагу на проблему історичних пам'яток, якими володіє Тарпан і які руйнуються як будинок Руссова та Масонський будинок тощо. Зрештою, ми хочемо, щоб "Велика Московська" була повернута у власність одеситів”, - заявляли активісти.

Однак, як повернення історичної будівлі місту, так і перейменування готелю - і досі "на стопі".

Дошка для Буніна: і жодної історичної цінності

Свого часу Руслан Тарпан також був ініціатором встановлення меморіальної дошки на честь російського письменника Івана Буніна, про що особисто заявляв на своїй сторінці в соцмережах.

“У день, коли Іван Олексійович Бунін відбув в еміграцію, відбулося відкриття інформаційної дошки на початку вулиці, названої на його честь. Іван Бунін - це людина, яка зробила великий внесок у духовний розвиток нашого міста. Його перебування в Одесі залишило глибокий слід у літературі. (...) Для мене дуже важливо, щоб ми добре пам'ятали наше коріння і були вдячні тим людям, які прославляли Одесу своєю творчістю", - повідомляв Тарпан.

При цьому в коментарях до новини про відкриття меморіальної дошки Буніну одесити звинувачують Тарпана в самопіарі і вказують, що російський письменник Бунін, по-перше, не проживав постійно в Одесі, а лише періодично приїжджав до міста, а по-друге, зупинявся у будинку не на вул. Буніна, а на Княжій, де і так йому було встановлено меморіальну дошку ще за радянських часів.

Бунін, до слова, один з письменників, якого на тлі російської агресії робоча група Міносвіти рекомендувала вилучити зі шкільної програми зарубіжної літератури.

А що з Катериною II?

Катерина II, яка й досі стоїть в центрі Одеси та зводилася за ініціативи Руслана Тарпана, очікує на свій демонтаж. "За" такий крок на відкритій платформі проголосували одесити, а тепер ще має проголосувати й Одеська міська рада.

Тим часом “рупор кремля” Марія Захарова, взялася захищати "російскую імператрицу". У заявах на захист монумента вона цитувала Руслана Тарпана.

Додамо

Руслан Тарпан - підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”, який з 2017 року перебуває у розшуку МВС.



Він також фігурант бази "Миротворець" як "корупціонер та диверсант у сфері економіки, який підозрюється у зв'язках із фсб росії".