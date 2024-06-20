Киев • УНН
43-летний водитель автомобиля Volkswagen при обгоне сбил 14-летнего велосипедиста в селе Великая Александровка Киевской области.
В Киевской области произошла авария с участием водителя автомобиля и несовершеннолетнего велосипедиста. Правоохранители Бориспольского управления полиции выясняют обстоятельства. Об этом передает УНН со ссылкой на ТГ-канал полиции Киевщины.
детали
ДТП произошло в селе Великая Александровка, Киевской области: 43-летний водитель "Volkswagen" совершая маневр обгона, не соблюдал безопасный интервал и совершил наезд на 14-летнего парня на велосипеде "Corso".
Несовершеннолетний велосипедист доставлен в больницу.
На месте происшествия работали правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины и медики
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