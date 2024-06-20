Не дотримався безпечного інтервалу: на Київщині водій «Volkswagen» збив 14-річного велосипедиста
Київ • УНН
43-річний водій автомобіля Volkswagen при обгоні збив 14-річного велосипедиста в селі Велика Олександрівка Київської області.
У Київській області сталася аварія за участю водія автомобіля та неповнолітнього велосипедиста. Правоохоронці Бориспільського управління поліції з’ясовують обставини. Про це передає УНН із посиланням на ТГ-канал Поліції Київщини.
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ДТП сталася у селі Велика Олександрівка, Київської області: 43-річний водій "Volkswagen" здійснюючи маневр обгону, не дотримався безпечного інтервалу та здійснив наїзд на 14-річного хлопця на велосипеді "Corso".
Неповнолітнього велосипедиста доставлено до лікарні.
На місці події працювали правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини та медики
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