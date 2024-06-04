На Львівщині працівники ТЦК потрапили в ДТП, наздоганяючи велосипедиста: що відомо
Київ • УНН
У Львівській області співробітники ТЦК намагалися зупинити велосипедиста, який відмовився пред'явити документи, в результаті чого сталося ДТП і чоловік впав.
У Львівській області представники ТЦК намагалися наздогнати велосипедиста, який відмовився пред'явити документи. У результаті трапилось ДТП і чоловік на велосипеді упав. У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію, передає УНН.
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Місцеві пабліки напередодні поширили відео, на якому чоловіки на автівці підрізали велосипедиста і той упав. Потім чоловік підвівся і побіг.
В обласному центрі комплектування прокоментували відео вказавши, що працівники ТЦК зупинили чоловіка і попросили його пред'явити документи. Втім той відмовився.
На прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти
В обласному ТЦК нагадали, що всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців центру комплектування.
Також вказали про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
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