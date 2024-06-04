На Львовщине работники ТЦК попали в ДТП, догоняя велосипедиста: что известно

Во Львовской области представители ТЦК пытались догнать велосипедиста, который отказался предъявить документы. В результате произошло ДТП и Мужчина на велосипеде упал. Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию, передает УНН.

Детали

Местные паблики накануне распространили Видео, на котором мужчины на машине подрезали велосипедиста и тот упал. Потом мужчина встал и побежал.

В областном центре комплектования прокомментировали видео указав, что работники ТЦК остановили мужчину и попросили его предъявить документы. Впрочем тот отказался.

По просьбе военнослужащих РТК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно. Затем гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Поэтому догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось сбежать - говорится в заявлении ТЦК и СП.

В областном ТЦК напомнили, что все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих центра комплектования.

Также указали об ответственности за уклонение и любое препятствование работе представителей РТЦК и СП. в соответствии с частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет за собой лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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