"Не паникуйте из-за громких заголовков": руководитель ЦПД заверил, что военная помощь США Украине продолжается
Киев • УНН
Андрей Коваленко заверил, что военная помощь США Украине продолжается. По его словам, помощь продолжает поступать по ранее принятым пакетам.
Военная помощь США для Украины продолжается по ранее принятым пакетам, подчеркнул в среду руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Подробнее распишу позже, но не паникуйте из-за громких заголовков и не перекручивайте, пожалуйста», - написал Коваленко.
Пентагон приостанавливает новые контракты: что происходит в армии США29.01.25, 01:02 • 22942 просмотра