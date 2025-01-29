"Не панікуйте через гучні заголовки": керівник ЦПД запевнив, що військова допомога США Україні продовжується

Військова допомога США для України продовжується за раніше ухваленими пакетами, підкреслив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Військова допомога США для України продовжується за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Детальніше розпишу згодом, але не панікуйте через гучні заголовки і не перекручуйте, будь ласка", - написав Коваленко.

Пентагон призупиняє нові контракти: що відбувається в армії США