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"Не панікуйте через гучні заголовки": керівник ЦПД запевнив, що військова допомога США Україні продовжується

Київ • УНН

 • 26760 перегляди

Андрій Коваленко запевнив, що військова допомога США Україні продовжується. За його словами, допомога продовжує надходити за раніше ухваленими пакетами.

Військова допомога США для України продовжується за раніше ухваленими пакетами, підкреслив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Військова допомога США для України продовжується за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Детальніше розпишу згодом, але не панікуйте через гучні заголовки і не перекручуйте, будь ласка", - написав Коваленко.

Пентагон призупиняє нові контракти: що відбувається в армії США29.01.25, 01:02 • 28737 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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