Неохотно переименовываться общины лишатся своих прав и регистрации - эксперт

"Если они не согласятся это делать, то тогда возникает проблема с их уставами - они теряют силу в порядке регистрации, как юридические лица - тогда лишаются права неприбыльности, тогда они не могут пользоваться имуществом, арендовать, платить налоги. То есть возникает ряд проблем", - отметил эксперт.



По его словам, согласно закону, религиозным центрам - самым церквям, епархиям, дается 4 месяца, а религиозным общинам дается 9 месяцев для переименования.



При этом он добавил, что согласно новому закону, все общины в течение года должны перерегистрироваться, но если какая-то община УПЦ МП не захочет менять название, ее, соответственно, не перерегистрируют.



Напомним, в Украине опубликовали перечень церквей и других религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав в связи с изменениями в законодательстве относительно их переименования.



Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, вступил в силу 31 января.



По состоянию на 28 января в Православной церкви Украины (ПЦУ) перешло 142 приходских храмах УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.