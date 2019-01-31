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Не охочі перейменовуватись громади позбавляться своїх прав і реєстрації – експерт

Не охочі перейменовуватись громади позбавляться своїх прав і реєстрації – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Релігійні громади, які, згідно з новим законом мають перейменуватися, але не захочуть цього зробити, позбавляються своїх прав і реєстрації. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой в коментарі кореспонденту УНН.

"Якщо вони не згодяться це робити, то тоді виникає проблема з їх статутами – вони втрачають силу в плані реєстрації, як юридичні особи – тоді позбавляються права неприбутковості, тоді вони не можуть користуватися майном, орендувати, сплачувати податки. Тобто виникає низка проблем", - зазначив експерт.

За його словами, згідно з законом, релігійним центрам – самим церквам, єпархіям, дається 4 місяці, а релігійним громадам дається 9 місяців для перейменування.

При цьому він додав, що згідно з новим законом, всі громади протягом року мають перереєструватися, але якщо якась громада УПЦ МП не захоче змінювати назву, її, відповідно, не перереєструють.

Нагадаємо, в Україні опублікували перелік церков та інших релігійних організацій, яким потрібно внести зміни до статуту у зв'язку зі змінами до законодавства щодо їх перейменування.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, набув чинності 31 січня.

Станом на 28 січня до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 142 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.

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