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"Не только символически, но и политически и практически важный формат" - Кулеба о Комиссии Украина-НАТО

"Не только символически, но и политически и практически важный формат" - Кулеба о Комиссии Украина-НАТО

Киев • УНН

 • 786630 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь с визитом в Брюсселе, заявил, что заседание Комиссии Украина-НАТО является "не только символически", но и "политически и практически" важным форматом. Он добавил, что ожидает от встречи ускорения поставок оружия в страну, планов устойчивой поддержки Альянса и обсуждения относительно вступления Украины в НАТО, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я хочу поблагодарить Комиссию Украина-НАТО. Это не только символически, но и политически и практически важный формат. С нетерпением жду наших дискуссий. Я приехал сюда, в (штаб-квартиру - ред.) НАТО, для того, чтобы ускорить поставки того, что уже передано Украине - в первую очередь артиллерийских боеприпасов, бронетехники - всего, что нужно Украине для успешного контрнаступления", - заявил Кулеба.

Детали

Министр также отметил, что приветствует обсуждение стратегических планов по обеспечению устойчивой поддержки Украины. Третьим важным вопросом, который сегодня будут поднимать, подчеркнул он, станет вступление Украины в НАТО.

"Присоединение Финляндии является четким сигналом, что пришло время пересмотреть все стратегии и все представления. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины (в НАТО - ред.)", - подытожил Кулеба.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил "храбрость, отвагу и решительность" Вооруженных сил Украины, а также украинского народа и политического руководства. Он приветствовал поставки странами-союзниками в Киев тяжелой бронетехники, современных боевых танков. По словам Генсека, он ожидает, что во время встречи министры обсудят, как в дальнейшем оказывать Украине военную, экономическую и финансовую помощь.

"Я также с нетерпением жду наших дискуссий между союзниками относительно того, как мы можем разработать более долгосрочную программу помощи, чтобы обеспечить приближение Украины к евроатлантической семье, к нашему альянсу, обеспечить переход Украины к стандартам и доктринам НАТО. Я с нетерпением жду, что союзники разработают многолетнюю программу помощи для Украины, демонстрирующую нашу долгосрочную преданность вашей стране", - резюмировал Столтенберг.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и заявил, что Украина "стремится достичь той же цели".

Украинские Национальные Новости

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