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"Не лише символічно, а й політично та практично важливий формат" - Кулеба про Комісію Україна-НАТО

"Не лише символічно, а й політично та практично важливий формат" - Кулеба про Комісію Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 786633 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перебуваючи з візитом у Брюсселі, заявив, що засідання Комісії Україна-НАТО є "не лише символічно", а й "політично та практично" важливим форматом. Він додав, що очікує від зустрічі пришвидшення поставок зброї до країни, планів сталої підтримки Альянсу та обговорення щодо вступу України в НАТО, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я хочу подякувати Комісії Україна-НАТО. Це не лише символічно, а й політично та практично важливий формат. З нетерпінням чекаю наших дискусій. Я приїхав сюди, в (штаб-квартиру - ред.) НАТО, для того, щоб пришвидшити поставки того, що вже передано Україні - в першу чергу артилерійських боєприпасів, бронетехніки - всього, що потрібно Україні для успішного контрнаступу", - заявив Кулеба.

Деталі

Міністр також зауважив, що вітає обговорення стратегічних планів щодо забезпечення сталої підтримки України. Третім важливим питанням, яке сьогодні порушуватимуть, наголосив він, стане вступ України до НАТО.

"Приєднання Фінляндії є чітким сигналом, що настав час переглянути всі стратегії та всі уявлення. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки у цілому, ніж членство України (в НАТО - ред.)", - підсумував Кулеба.

Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив "хоробрість, відвагу і рішучість" Збройних сил України, а також українського народу та політичного керівництва. Він привітав постачання країнами-союзниками до Києва важкої бронетехніки, сучасних бойових танків. За словами Генсека, він очікує, що під час зустрічі міністри обговорять, як надалі надавати Україні військову, економічну та фінансову допомогу.

"Я також з нетерпінням чекаю на наші дискусії між союзниками щодо того, як ми можемо розробити більш довгострокову програму допомоги, щоб забезпечити наближення України до євроатлантичної сім’ї, до нашого альянсу, забезпечити перехід України до стандартів та доктрин НАТО. Я з нетерпінням чекаю, що союзники розроблять багаторічну програму допомоги для України, що демонструє нашу довгострокову відданість вашій країні", - резюмував Столтенберг.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Фінляндію зі вступом до НАТО та заявив, що Україна "прагне досягти тієї ж мети".

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