Не коронавирус: стала известна причина смерти мужчины в Днепропетровской области

КИЕВ. 25 марта. УНН. Стали известны результаты теста на COVID-19, проведенного в отношении умершего вчера жителя Днепропетровской области. Мужчина не был больным коронавирусом. Причиной смерти стала пневмония. Больной занимался самолечением и несвоевременно обратился к врачам. Сейчас проверяют, был ли он инфицирован гриппом типа А. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.