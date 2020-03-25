Не коронавирус: стала известна причина смерти мужчины в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Стали известны результаты теста на COVID-19, проведенного в отношении умершего вчера жителя Днепропетровской области. Мужчина не был больным коронавирусом. Причиной смерти стала пневмония. Больной занимался самолечением и несвоевременно обратился к врачам. Сейчас проверяют, был ли он инфицирован гриппом типа А. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Вчера в Днепровской городской больнице № 21 умер житель области. Смерть вызвали осложнения от пневмонии. Врачи боролись за жизнь мужчины до последнего, однако спасти не удалось. К сожалению, он слишком поздно обратился за медпомощью. Наконец имеем результаты лабораторного исследования: COVID-19 во взятых образцах не обнаружено", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Житель области умер вчера в Днепровской городской больнице № 21. Туда его в тяжелом состоянии доставила "скорая". Мужчине диагностировали пневмонию. Несмотря на максимальные усилия медиков, спасти ему жизнь, к сожалению, не удалось.
"Призываю всех жителей Днепропетровской области: не будьте равнодушными к собственному здоровью и жизни. Придерживайтесь условий карантина, лишний раз не выходите из дома. А главное - не занимайтесь самолечением. Немедленно звоните семейному врачу уже при первых признаках болезни", - подчеркнул Бондаренко.
Сейчас в Украине - 113 подтвержденных случаев COVID-19.