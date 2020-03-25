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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71939 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85042 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98081 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95315 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 106301 просмотра

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5 марта, 13:05 • 91771 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

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Не коронавирус: стала известна причина смерти мужчины в Днепропетровской области

Не коронавирус: стала известна причина смерти мужчины в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 17073 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Стали известны результаты теста на COVID-19, проведенного в отношении умершего вчера жителя Днепропетровской области. Мужчина не был больным коронавирусом. Причиной смерти стала пневмония. Больной занимался самолечением и несвоевременно обратился к врачам. Сейчас проверяют, был ли он инфицирован гриппом типа А. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Вчера в Днепровской городской больнице № 21 умер житель области. Смерть вызвали осложнения от пневмонии. Врачи боролись за жизнь мужчины до последнего, однако спасти не удалось. К сожалению, он слишком поздно обратился за медпомощью. Наконец имеем результаты лабораторного исследования: COVID-19 во взятых образцах не обнаружено", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Житель области умер вчера в Днепровской городской больнице № 21. Туда его в тяжелом состоянии доставила "скорая". Мужчине диагностировали пневмонию. Несмотря на максимальные усилия медиков, спасти ему жизнь, к сожалению, не удалось.

"Призываю всех жителей Днепропетровской области: не будьте равнодушными к собственному здоровью и жизни. Придерживайтесь условий карантина, лишний раз не выходите из дома. А главное - не занимайтесь самолечением. Немедленно звоните семейному врачу уже при первых признаках болезни", - подчеркнул Бондаренко.

Сейчас в Украине - 113 подтвержденных случаев COVID-19.

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