Не коронавірус: стала відома причина смерті чоловіка на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Стали відомі результати тесту на COVID-19, проведеного стосовно померлого вчора мешканця області. Чоловік не був хворим на коронавірус. Причиною смерті стала пневмонія. Хворий займався самолікуванням та несвоєчасно звернувся до лікарів. Наразі перевіряють, чи був він інфікований на грип типу А. Про це сповістив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
“Вчора у Дніпровській міській лікарні № 21 помер мешканець області. Смерть спричинили ускладнення від пневмонії. Лікарі боролися за життя чоловіка до останнього, проте врятувати не вдалося. На жаль, він занадто пізно звернувся за меддопомогою. Нарешті маємо результати лабораторного дослідження: COVID-19 у взятих зразках не виявлено”, — зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Мешканець області помер вчора у Дніпровській міській лікарні № 21. Туди його у важкому стані доставила “швидка”. Чоловіку діагностували пневмонію. Попри максимальні зусилля медиків, врятувати йому життя, на жаль, не вдалося.
“Закликаю всіх мешканців Дніпропетровщини: не будьте байдужими до власного здоров’я та життя. Дотримуйтеся умов карантину, зайвий раз не виходьте з дому. А головне — не займайтеся самолікуванням. Негайно телефонуйте сімейному лікарю вже за перших ознак хвороби”, — наголосив Бондаренко.
Нині в Україні — 113 підтверджених випадків COVID-19.