Не коронавірус: стала відома причина смерті чоловіка на Дніпропетровщині

КИЇВ. 25 березня. УНН. Стали відомі результати тесту на COVID-19, проведеного стосовно померлого вчора мешканця області. Чоловік не був хворим на коронавірус. Причиною смерті стала пневмонія. Хворий займався самолікуванням та несвоєчасно звернувся до лікарів. Наразі перевіряють, чи був він інфікований на грип типу А. Про це сповістив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.