Не время останавливаться: 1 января в мире празднуют день "Кровавой Мэри"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 57640 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 113874 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 125293 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 303998 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 177483 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 448393 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 334021 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222464 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248352 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257129 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.1м/с
78%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 69811 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

08:12 • 15462 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 38937 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 34610 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 18640 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 69955 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 84719 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 174713 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 303998 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 448393 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 6998 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 24003 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 32300 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61862 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84730 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Не время останавливаться: 1 января в мире празднуют день "Кровавой Мэри"

Киев • УНН

 • 19496 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Наверное никогда еще дата праздника не была так идеально подобрана, как день "Кровавой Мэри", который приходится на первый день нового года. УНН разбирался, в чем же особенность этого известного во всем мире коктейля и какой рецепт "Кровавой Мэри" идеален для новогоднего утра.

Не время останавливаться: 1 января в мире празднуют день "Кровавой Мэри"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коктейль "Кровавая Мэри" попал в список самых полезных видов алкоголя.

Авторство коктейля очень жестко оспаривается, но по подсчетам экспертов, ему лет 70. Благодаря наличию в своей рецептуре томатного сока, соли и перца - является неплохим средством против похмелья. Поэтому идеально подходит для первого января.

Среди преимуществ напитка - компоненты, которые делают "Кровавую Мэри" одним из самых полезных и низкокалорийных коктейлей.

Кроме того, в коктейль можно добавить съедобных компонентов, сделав его даже самостоятельным блюдом. Так, в Висконсине проходит соревнование двух баров на самую сытную "Кровавую Мэри". Один из баров предлагает коктейль в литровой банке с целым цыпленком-гриль, а его конкурент - коктейль с 35-ю ингредиентами.

Отметим, что ранее эксперты бренда качественной водки Prime поделились классическими рецептами "Кровавой Мэри" и секретами ее приготовления.

Так, классический рецепт коктейля от Prime по версии IBA (Международной ассоциации барменов) выглядит следующим образом:

Состав:

▪️ водка - 50 мл;

▪️ томатный сок - 100 мл;

▪️ лимонный сок - 15 мл;

▪️ вустерский соус и табаско - несколько капель;

▪️ соль с порошком сельдерея - 2 щепотки;

▪️ черный перец - 1 щепотка.

Лимонный сок в этом рецепте призван предоставить вкусу нотки свежести. Иногда в состав добавляют немного сахара, чтобы сбалансировать вкус лимона.

Приготовление: Ингредиенты смешиваются в высоком стакане (сухие обязательно заливаются жидкими - это важный момент), коктейль украшают сельдереем и ломтиком лимона.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественной водки относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70