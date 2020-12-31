Не время останавливаться: 1 января в мире празднуют день "Кровавой Мэри"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Наверное никогда еще дата праздника не была так идеально подобрана, как день "Кровавой Мэри", который приходится на первый день нового года. УНН разбирался, в чем же особенность этого известного во всем мире коктейля и какой рецепт "Кровавой Мэри" идеален для новогоднего утра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коктейль "Кровавая Мэри" попал в список самых полезных видов алкоголя.
Авторство коктейля очень жестко оспаривается, но по подсчетам экспертов, ему лет 70. Благодаря наличию в своей рецептуре томатного сока, соли и перца - является неплохим средством против похмелья. Поэтому идеально подходит для первого января.
Среди преимуществ напитка - компоненты, которые делают "Кровавую Мэри" одним из самых полезных и низкокалорийных коктейлей.
Кроме того, в коктейль можно добавить съедобных компонентов, сделав его даже самостоятельным блюдом. Так, в Висконсине проходит соревнование двух баров на самую сытную "Кровавую Мэри". Один из баров предлагает коктейль в литровой банке с целым цыпленком-гриль, а его конкурент - коктейль с 35-ю ингредиентами.
Отметим, что ранее эксперты бренда качественной водки Prime поделились классическими рецептами "Кровавой Мэри" и секретами ее приготовления.
Так, классический рецепт коктейля от Prime по версии IBA (Международной ассоциации барменов) выглядит следующим образом:
Состав:
▪️ водка - 50 мл;
▪️ томатный сок - 100 мл;
▪️ лимонный сок - 15 мл;
▪️ вустерский соус и табаско - несколько капель;
▪️ соль с порошком сельдерея - 2 щепотки;
▪️ черный перец - 1 щепотка.
Лимонный сок в этом рецепте призван предоставить вкусу нотки свежести. Иногда в состав добавляют немного сахара, чтобы сбалансировать вкус лимона.
Приготовление: Ингредиенты смешиваются в высоком стакане (сухие обязательно заливаются жидкими - это важный момент), коктейль украшают сельдереем и ломтиком лимона.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественной водки относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").