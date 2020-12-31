Не время останавливаться: 1 января в мире празднуют день "Кровавой Мэри"

КИЕВ. 1 января. УНН. Наверное никогда еще дата праздника не была так идеально подобрана, как день "Кровавой Мэри", который приходится на первый день нового года. УНН разбирался, в чем же особенность этого известного во всем мире коктейля и какой рецепт "Кровавой Мэри" идеален для новогоднего утра.