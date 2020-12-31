Не час зупинятися: 1 січня у світі святкують день "Кривавої Мері"

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 7662 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 19821 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 44352 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 92613 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 178928 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 206461 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180842 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171733 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115550 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89820 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.4м/с
67%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 12005 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 102259 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 19715 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 45972 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 25398 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 10727 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 206319 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 237581 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 326164 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 488166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 6484 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 9642 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 46486 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48547 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52893 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Не час зупинятися: 1 січня у світі святкують день "Кривавої Мері"

Київ • УНН

 • 19496 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Напевно ніколи ще дата свята не була так ідеально підібрана, як день "Кривавої Мері", який припадає на перший день нового року. УНН розбирався, у чому ж особливість цього відомого в усьому світі коктейлю і який рецепт "Кривавої Мері" ідеальний для новорічного ранку.

Не час зупинятися: 1 січня у світі святкують день "Кривавої Мері"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коктейль "Кривава Мері" потрапив до переліку найбільш корисних видів алкоголю.

Авторство коктейлю дуже жорстко оспорюється, але за підрахунками експертів, йому років 70. Завдяки наявності у своїй рецептурі томатного соку, солі і перцю - є непоганим засобом проти похмілля. Тому ідеально підходить для першого січня.

Серед переваг напою - компоненти, які роблять "Криваву Мері" одним з найбільш корисних і низькокалорійних коктейлів.

Крім того, в коктейль можна додати їстівних компонентів, зробивши його навіть самостійною стравою. Так, у Вісконсині проходить змагання двох барів на найситнішу "Криваву Мері". Один з барів пропонує коктейль у літровій банці з цілим курчам-гриль, а його конкурент - коктейль з 35-а інгредієнтами.

Відзначимо, що раніше експерти бренду якісної горілки Prime поділилися класичними рецептами "Кривавої Мері" і секретами її приготування.

Так, класичний рецепт коктейлю від Prime за версією IBA (Міжнародної асоціації барменів) виглядає наступним чином:

Склад:

▪️ горілка - 50 мл;

▪️ томатний сік - 100 мл;

▪️ лимонний сік - 15 мл;

▪️ вустерський соус і табаско - кілька крапель;

▪️ сіль з порошком селери - 2 щіпки;

▪️ чорний перець - 1 щіпка.

Лимонний сік у цьому рецепті покликаний надати смаку нотки свіжості. Іноді в склад додають трішки цукру, щоб збалансувати смак лимона.

Приготування: Інгредієнти змішуються у високій склянці (сухі обов'язково заливаються рідкими - це важливий момент), коктейль прикрашають селерою і скибочкою лимона.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26