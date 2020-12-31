Не час зупинятися: 1 січня у світі святкують день "Кривавої Мері"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Напевно ніколи ще дата свята не була так ідеально підібрана, як день "Кривавої Мері", який припадає на перший день нового року. УНН розбирався, у чому ж особливість цього відомого в усьому світі коктейлю і який рецепт "Кривавої Мері" ідеальний для новорічного ранку.
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Авторство коктейлю дуже жорстко оспорюється, але за підрахунками експертів, йому років 70. Завдяки наявності у своїй рецептурі томатного соку, солі і перцю - є непоганим засобом проти похмілля. Тому ідеально підходить для першого січня.
Серед переваг напою - компоненти, які роблять "Криваву Мері" одним з найбільш корисних і низькокалорійних коктейлів.
Крім того, в коктейль можна додати їстівних компонентів, зробивши його навіть самостійною стравою. Так, у Вісконсині проходить змагання двох барів на найситнішу "Криваву Мері". Один з барів пропонує коктейль у літровій банці з цілим курчам-гриль, а його конкурент - коктейль з 35-а інгредієнтами.
Відзначимо, що раніше експерти бренду якісної горілки Prime поділилися класичними рецептами "Кривавої Мері" і секретами її приготування.
Так, класичний рецепт коктейлю від Prime за версією IBA (Міжнародної асоціації барменів) виглядає наступним чином:
Склад:
▪️ горілка - 50 мл;
▪️ томатний сік - 100 мл;
▪️ лимонний сік - 15 мл;
▪️ вустерський соус і табаско - кілька крапель;
▪️ сіль з порошком селери - 2 щіпки;
▪️ чорний перець - 1 щіпка.
Лимонний сік у цьому рецепті покликаний надати смаку нотки свіжості. Іноді в склад додають трішки цукру, щоб збалансувати смак лимона.
Приготування: Інгредієнти змішуються у високій склянці (сухі обов'язково заливаються рідкими - це важливий момент), коктейль прикрашають селерою і скибочкою лимона.
Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").