"Не брать я": в КНИИСЭ исследуют новый иранский "шахед" с символической надписью

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“Надпись „не браться“ является элементом маркировки на беспилотных летательных аппаратах. Кроме нее обычно также наносят название дронов. В этом случае оккупанты решили внести изменения в надпись, чтобы передать нам свое сообщение и мы с ним полностью согласны — не брать, никогда ими не были и не будем! Делаем все возможное, чтобы страна-террористка, которая атакует мирные города и села Украины и убивает наших людей, а также ее немногочисленные союзники, поставляющие оружие, были наказаны за совершенные преступления!”, — комментируют эксперты КНИИСЭ.

Переданный специалистам КНИИСЭ беспилотник иранского производства “Shahed 136”, также известный под названием “камикадзе”, был приземлен украинскими военными на Полтавщине. Он имеет новый шрифт маркировки и идентификационные элементы, которые отличаются от тех, что имели предыдущие объекты исследования. По словам экспертов, это свидетельствует о принадлежности переданного беспилотника к новой партии иранских дронов. Его исследование станет частью доказательств военной агрессии российской федерации в отношении Украины.

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) рассказали о видах ударных беспилотников, которые российские оккупанты используют для осуществления разведки, артиллерийского наведения, а также для атак на украинские позиции и города. По их данным, среди основных видов дронов, которые использует рф — иранские “Shahed 131” и “Shahed 136” известные, как “дроны-камикадзе”. Кроме того, враг использует “Shahed-129” и “Shahed-191”, а также “Mohajer-4” и “Mohajer-6”.