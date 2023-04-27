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«Не брать я»: у КНДІСЕ досліджують новий іранський "шахед" з символічним написом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз отримали для дослідження черговий ударний безпілотний літальний апарат, який запустили росіяни по Україні. Характерна особливість дрона — символічний напис “не брать я”, який ймовірно під час виробництва мав інший сенс, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку КНДІСЕ.

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Цитата

“Напис „не браться“ є елементом маркування на безпілотних літальних апаратах. Крім нього зазвичай також наносять назву дронів. У цьому випадку окупанти вирішили внести зміни в напис, щоб передати нам своє повідомлення і ми з ним повністю згодні — не брати, ніколи ними не були і не будемо! Робимо все можливе, щоб країна-терористка, яка атакує мирні міста та села України і вбиває наших людей, а також її нечисленні союзники, які поставляють зброю, були покарані за вчинені злочини!”, — коментують експерти КНДІСЕ.

Переданий фахівцям КНДІСЕ безпілотник іранського виробництва “Shahed 136”, також відомий за назвою “камікадзе”, був приземлений українськими військовими на Полтавщині. Він має новий шрифт маркування та ідентифікаційні елементи, які відрізняються від тих, що мали попередні об’єкти дослідження. За словами експертів, це свідчить про приналежність переданого безпілотника до нової партії іранських дронів. Його дослідження стане частиною доказів воєнної агресії російської федерації щодо України.

Нагадаємо

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) розповіли про види ударних безпілотників, які російські окупанти використовують для здійснення розвідки, артилерійського наведення, а також для атак на українські позиції та міста. За їх даними, серед основних видів дронів, які використовує рф — іранські “Shahed 131” та “Shahed 136” відомі, як “дрони-камікадзе”. Крім того, ворог застосовує “Shahed-129” та “Shahed-191”, а також “Mohajer-4” та “Mohajer-6”.

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