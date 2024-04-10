Не было возможности пообщаться с ним на эту тему: Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не было возможности пообщаться с Дональдом Трампом относительно его плана завершения войны, но бы президент с удовольствием его послушал бы и поговорил на эту тематику. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Delphi Economic Forum, передает УНН.

Эти сигналы были на соответствующих медиа, на соответствующих площадках. Прямо от Трампа я это не слышал. У меня не было возможности пообщаться с ним на эту тематику, о его идее как закончить войну. Если будет такая возможность, то я с удовольствием послушаю, поговорим на эту тему - сказал Зеленский.

Так президент ответил на вопрос, готов ли он отдать территории в обмен на мир, как того предлагает Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Дональда Трампа. И назвал его примитивным, если Трамп действительно хочет покончить с войной путем передачи украинских территорий россии.

Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский