НБУ обязал банки публиковать больше информации о своем состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. НБУ приняло решение о расширении перечня данных о финансовом состоянии банков и выполнения ими пруденциальных требований, подлежащих обнародованию на сайте Национального банка, а также интернет-страницах коммерческих банков Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение регулятора.
"С марта Национальный банк начнет ежемесячную публикацию значений экономических (пруденциальных) нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков. Сейчас информация о нормативах публикуется по банковской системе в целом. Первая публикация указанных данных в разрезе отдельных банков раскроет показатели за февраль 2018 года.
Информация об этих показателях также будет опубликоваться банками на своих сайтах ежемесячно, до 10 числа", - сообщили в НБУ.
В дополнение, банки Украины начнут публикацию на своих сайтах оборотно-сальдовых балансов, информации о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данных о качестве кредитного портфеля.
Оборотно-сальдовый баланс за отчетный месяц будет опубликоватся до 25 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь - до 1 февраля следующего года. Данные с учетом корректирующих проводок за отчетный год должны быть опубликованы банками до 25 апреля года, следующего за отчетным.
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Информация о распределении кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам, по классам должника за отчетный месяц будет публиковаться до 25 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь - до 1 февраля следующего года.
Данные о структуре кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности публикуются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
В Нацбанке ожидают, что указанные шаги будут способствовать увеличению транспарентности банков, отвечает интересам инвесторов, кредиторов, вкладчиков, других клиентов банков.
Публикация определенных данных закреплена Постановлением Правления НБУ от 15 февраля 2018 № 11 "Об установлении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию банками Украины". Постановление вступает в силу 21 февраля 2018.