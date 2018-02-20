НБУ обязал банки публиковать больше информации о своем состоянии

КИЕВ. 20 февраля. УНН. НБУ приняло решение о расширении перечня данных о финансовом состоянии банков и выполнения ими пруденциальных требований, подлежащих обнародованию на сайте Национального банка, а также интернет-страницах коммерческих банков Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение регулятора.