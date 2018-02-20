НБУ зобов’язав банки оприлюднювати більше інформації про свій стан

КИЇВ. 20 лютого. УНН. НБУ прийняло рішення про розширення переліку даних про фінансовий стан банків та виконання ними пруденційних вимог, що підлягають оприлюдненню на сайті Національного банку, а також інтернет-сторінках комерційних банків України. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення регулятора.